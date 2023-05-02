Фанаты Манчестер Юнайтед выступают против продажи клуба в руки Рэтклиффа

Манчестерские болельщики не хотят, чтобы у Глейзеров осталось хоть какое-то влияние на жизнь клуба.

Как было заявлено ранее, заявка сэра Джима Рэтклиффа на приобретение Манчестер Юнайтед включает в себя требование о том, чтобы ему был предоставлен немедленный контроль над трансферами с момента согласования потенциальной сделки.

Рэтклифф планирует приобрести чуть более 50% акций манкунианцев, что позволит семье Глейзеров оставить у себя миноритарный пакет акций в размере около 20% и по-прежнему оказывать определенное влияние на дела клуба.

По информации Sky Sports, такой вариант развития событий не обрадует фанатов "красных дьяволов", которые с 2005 года протестуют против Глейзеров.

С ноября 2022 года, когда нынешние владельцы клуба объявили о рассмотрении возможности его продажи, они активизировались и начали проводить протест за протестом - их устроит только полная продажа клуба, чтобы у Глейзеров не осталось ни малейшего влияния на манкунианцев.