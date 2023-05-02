Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5: обзор матча и результат игры 02.05.2023

Команда Марко Розе еще в первом тайме сделала все необходимое, чтобы гарантировать себе место в финале.

Во вторник, 2 мая, на Европа-Парк Штадион прошел полуфинальный матч кубка Германии между Фрайбургом и РБ Лейпцигом.

Эта встреча обещала подарить интересную борьбу двух равных команд. Однако уже в первом тайме всякий намек на равность был убран.

Главным виновником этого стал Дани Ольмо. На 13-й минуте испанский хавбек вывел "быков" вперед, а уже в следующей же атаке он записал на свой счет еще и ассист на Беньямина Хенрихса.

Ближе к концу первой половины гости отправили в ворота хозяев поля еще два мяча, и в обоих случаях ассистентом становился Ольмо: сначала он помог отметиться Доминику Собослаи, после чего с его передачи забил Кристофер Нкунку.

Источник: Getty Images

По сути, вопрос о победителе матча был закрыт. Но Йошко Гвардиол добавил хоть какую-то интригу, получив прямую красную карточку, когда играть оставалось еще полчаса.

Источник: Getty Images

Но за все оставшееся время Фрайбург сумел организовать лишь гол престижа. И даже в такой ситуации последнее слово осталось за командой Марко Розе - уже в компенсированное время Собослаи оформил дубль, реализовав пенальти.

Так, "бразильцы из Брайсгау" покидают турнир в шаге от финала, а РБ Лейпциг поборется за трофей с победителем пары Штутгарт - Айнтрахт Франкфурт.

Статистика матча Фрайбург - РБ Лейпциг 1/2 финала кубка Германии

Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5

Голы: Грегорич, 75 - Ольмо, 13, Хенрихс, 14, Собослаи, 37, 90+7 (пен.), Нкунку, 45+1.

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 11 - 12

Удары в створ: 2 - 6

Фолы: 16 - 16

Атаки: 111 - 83

Фрайбург: Флеккен - Силдиллия (Грифо, 20), Кюблер, Гинтер, Лингарт, Гюнтер - Доан (Шаллай, 46), Эггештайн (Кайтель, 46), Хофлер - Грегорич, Гелер (Вайсгаупт, 76).

РБ Лейпциг: Блазвих - Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 61) - Лаймер (Диалло, 87), Хайдара, Собослаи, Вернер (Поульсен, 79), Ольмо (Клостерманн, 61) - Нкунку (Симакан, 61).

Предупреждения: Кюблер, Шаллай - Нкунку, Блазвих, Лаймер.

Удаление: Гвардиол (прямая красная).