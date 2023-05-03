Рэшфорд "спас" футболистку Астон Виллы, у которой возникли проблемы возле ночного клуба

Маркус пришел на помощь, когда Алиша Леманн не могла вырваться из окружения поклонников.

Маркус Рэшфорд спасает не только школьников бесплатными обедами, но и коллег по цеху.

Как сообщает The Sun, ранее в апреле состоялся один инцидент при участии футболистки Астон Виллы Алиши Леманн.

Рэшфорд был со своими друзьями, когда заметил Леманн и ее компанию, которую окружила группа мужчин возле входа в ночной клуб.

Форварду Манчестер Юнайтед пришлось вмешаться и помочь ей избавиться от назойливых поклонников. Затем Рэшфорд пригласил Леманн и ее друзей в свою VIP-зону, чтобы они могли спокойно провести ночь.

"Маркус пригласил ее и ее друзей присоединиться к ним", - сказал источник из ночного клуба Chinawhite.

"Они встретились впервые, но он знал, кто такая Алиша. Они обменялись несколькими словами, и она поблагодарила его, после чего они продолжили вечеринку отдельно каждый со своей группой друзей".

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Алиша Леманн — одна из самых известных звезд женского футбола.

Помимо того, что 24-летняя футболистка сборной Швейцарии является ключевым игроком Астон Виллы, она также может похвастаться 13 миллионами подписчиков в Instagram.