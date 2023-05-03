Наставник Жироны: Хотим завершить сезон, войдя в историю

Главный тренер каталонской Жироны Мичел поделился мыслями о возможном попадании клуба в еврокубки.

По словам специалиста, это мечта команды, но, воплотить ее в жизнь будет трудно.

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"Еврокубки - это мечта, но очень сложная в исполнении. 44 очка сохранят нас в чемпионате, но следующая цель - набрать 53, что будет рекордом клуба в элите. Хотим завершить сезон, войдя в историю", - сказал Мичел.

Напомним, завтра, 4 мая, Жирона Виктора Цыганкова сыграет с Мальоркой. Начало матча в 20:30 по киевскому времени.