iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наставник Жироны: Хотим завершить сезон, войдя в историю

Мичел высказался о возможности попадания каталонцами в еврокубки.
Вчера, 22:33
Мичел / Getty Images
Мичел / Getty Images

Главный тренер каталонской Жироны Мичел поделился мыслями о возможном попадании клуба в еврокубки.

По словам специалиста, это мечта команды, но, воплотить ее в жизнь будет трудно.

Читай также: Ассист Цыганкова помог Жироне одолеть Севилью

"Еврокубки - это мечта, но очень сложная в исполнении. 44 очка сохранят нас в чемпионате, но следующая цель - набрать 53, что будет рекордом клуба в элите. Хотим завершить сезон, войдя в историю", - сказал Мичел.

Напомним, завтра, 4 мая, Жирона Виктора Цыганкова сыграет с Мальоркой. Начало матча в 20:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона Мичел

Статьи по теме

"Нам очень больно": Анчелотти отреагировал на неожиданное поражение Реала от Жироны "Нам очень больно": Анчелотти отреагировал на неожиданное поражение Реала от Жироны
Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Лунин - худший игрок матча Жирона - Реал Лунин - худший игрок матча Жирона - Реал
Как жертва украинцев Лунину забивала: все голы партнера Цыганкова в ворота Реала Как жертва украинцев Лунину забивала: все голы партнера Цыганкова в ворота Реала
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Европа23:59
Ливерпуль минимально победил Фулхэм
Европа23:57
Рекордный гол Холанда помог Манчестер Сити разгромить Вест Хэм и возглавить АПЛ
Европа23:46
Холанд побил рекорд Ширера и экс-нападающего МЮ
Формула 123:19
Вольфф: Леклер на радаре у Мерседес в долгосрочной перспективе, но не сейчас
Европа23:13
Гвардиола: Арсенал уже выиграл главный трофей
НБА22:52
ЛеБрон впервые в карьере не получил ни одного голоса за награду MVP
Европа22:33
Наставник Жироны: Хотим завершить сезон, войдя в историю
Европа22:27
Рэшфорд "спас" футболистку Астон Виллы, у которой возникли проблемы возле ночного клуба
Европа22:00
ПСЖ пересмотрит свою стратегию развития клуба
НБА21:52
Крис Пол рискует больше не сыграть в плей-офф НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK