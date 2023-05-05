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Мане изъявил желание покинуть Баварию

Сенегалец может вернуться в английский чемпионат.
Сегодня, 12:27
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

Нападающий Баварии Садио Мане в ближайшее время может сменить клуб.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, сенегальский футболист готов покинуть немецкий клуб в летнее трансферное окно.

По информации источника, два неназванных клуба АПЛ уже сделали трансферные запросы по Мане.

В текущем сезоне Мане провел 35 игр за Баварию во всех турнирах, в которых забил 12 голов и выполнил пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Зинченко летом может покинуть Арсенал.


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