Мане изъявил желание покинуть Баварию

Сенегалец может вернуться в английский чемпионат.

Нападающий Баварии Садио Мане в ближайшее время может сменить клуб.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, сенегальский футболист готов покинуть немецкий клуб в летнее трансферное окно.

По информации источника, два неназванных клуба АПЛ уже сделали трансферные запросы по Мане.

Sadio #Mané is ready to leave #BayernMunich in the summer #transfers window. 2 #PremierLeague’s clubs have already asked info for the striker — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 5, 2023

В текущем сезоне Мане провел 35 игр за Баварию во всех турнирах, в которых забил 12 голов и выполнил пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Зинченко летом может покинуть Арсенал.