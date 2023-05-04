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Зинченко летом может покинуть Арсенал - СМИ

Бавария может позволить себе такой трансфер.
Сегодня, 12:42
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Александр Зинченко может летом сменить клубную прописку, утверждает La Gazzetta dello Sport.

В случае, если "канониры" останутся без титула, руководство планирует серьезно обновить состав, а потому придется расстаться с рядом игроков.

Сейчас в трансферном листе лондонцев находятся Фоларин Балогун, Гранит Джака и Александр Зинченко. При этом украинца готовы продать, если поступит предложение на не менее, чем 45 млн евро.

На Александра претендует ряд европейских клубов. Однако, например, Интер и Милан не могут позволить себе такие траты, зато готова поторговаться Бавария.

Сообщается, что мюнхенцы готовы предложить за Зинченко 30 млн евро и футболиста, чье имя не называется.

Ранее Александр поделился своим взглядом на перспективы Арсенала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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