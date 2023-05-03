Зинченко: У Арсенала молодая команда, поэтому, надеюсь, что в будущем будем намного лучше

В рамках 34 тура чемпионата Англии Арсенал легко переиграл Челси со счетом 3:1.

Украинец Александр Зинченко поделился мыслями об игре, промежуточных итогах сезона и дальнейших перспективах "канониров".

"На таком уровне неприемлемо пропускать такое количество голов, должны исправить это. Но все мы люди - до сих пор учимся. У нас молодая команда, поэтому надеюсь, что в будущем будем намного лучше.

Мы получили 3 очка, надеюсь, вернулась и энергия - увидим, что случится в следующих матчах, потому что у нас несколько тяжелых игр.

Эта победа очень важна, чтобы вернуться в ритм, а также для настроения в раздевалке. Конечно, каждый разочарован после поражения от "Манчестер Сити", но все возможно в этой лиге, у нас еще есть матчи. Нужно продолжать биться, потому что тяжело работали на протяжении всего сезона", - сказал Зинченко.

Напомним, сейчас коллектив Микеля Артеты занимает первое место, но, у Манчестер Сити лишь на два очка меньше и при этом две игры в запасе.