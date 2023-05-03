iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко: У Арсенала молодая команда, поэтому, надеюсь, что в будущем будем намного лучше

Украинец поделился мыслями о перспективах "канониров".
Сегодня, 20:19
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках 34 тура чемпионата Англии Арсенал легко переиграл Челси со счетом 3:1.

Украинец Александр Зинченко поделился мыслями об игре, промежуточных итогах сезона и дальнейших перспективах "канониров".

"На таком уровне неприемлемо пропускать такое количество голов, должны исправить это. Но все мы люди - до сих пор учимся. У нас молодая команда, поэтому надеюсь, что в будущем будем намного лучше.

Мы получили 3 очка, надеюсь, вернулась и энергия - увидим, что случится в следующих матчах, потому что у нас несколько тяжелых игр.

Эта победа очень важна, чтобы вернуться в ритм, а также для настроения в раздевалке. Конечно, каждый разочарован после поражения от "Манчестер Сити", но все возможно в этой лиге, у нас еще есть матчи. Нужно продолжать биться, потому что тяжело работали на протяжении всего сезона", - сказал Зинченко.

Напомним, сейчас коллектив Микеля Артеты занимает первое место, но, у Манчестер Сити лишь на два очка меньше и при этом две игры в запасе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

Статьи по теме

Фанат Арсенала, слепивший Мудрика лазерной указкой, арестован Фанат Арсенала, слепивший Мудрика лазерной указкой, арестован
Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Арсенал уверенно переиграл Челси в лондонском дерби Арсенал уверенно переиграл Челси в лондонском дерби
Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч с Челси, Мудрик остался в запасе Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч с Челси, Мудрик остался в запасе
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа22:00
ПСЖ пересмотрит свою стратегию развития клуба
НБА21:52
Крис Пол рискует больше не сыграть в плей-офф НБА
ММА21:36
Погиб бывший боец UFC Фелипе Коларес
Украина21:33
Павелко: Матч Днепр-1 - Металлист привлек внимание комитета этики и честной игры
Европа21:06
Ювентус с трудом обыграл Лечче и вышел на второе место в Серии А
Европа20:59
Экс-хавбек Барселоны может занять в клубе административную должность
Европа20:19
Зинченко: У Арсенала молодая команда, поэтому, надеюсь, что в будущем будем намного лучше
Формула 119:55
Эксперты Формулы-1 назвали лучших пилотов Гран-при Азербайждана
Украина19:43
Футболист Шахтера назвал дочь необычным именем
Европа19:14
Шейх Джассим пообещал грандиозные трансферы, если купит МЮ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK