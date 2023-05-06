Холанд пригласил старого друга на матч любимой команды
Они дружат еще со времен Мольде.
Эрлинг Холанд позвал старого приятеля на субботнюю игру против Лидса, пишет Daily Mail.
Курту Гаусланду в марте исполнилось 60 лет, но познакомился с Эрлингом в Мольде, где работает в структуре клуба. Они быстро сдружились, и продолжают общение даже после ухода норвежца из клуба.
На день рождения Курта ему позвонил с поздравления Холанд, который также пригласил своего друга на матч против Лидса. Дело в том, что мужчина - преданный фанат "павлинов".
Забавно, что приглашая мужчину, Эрлинг не смог пообещать, что не забьет его любимой команде.
Напомним, что в прошлом туре Эрлинг Холанд поставил рекорд АПЛ по результативности в одном сезоне.