Тоттенхэм расследует обвинение в расистских оскорблениях в отношении Сона

Тоттенхэм расследует обвинение в том, что болельщик Кристал Пэлас сделал расистский жест в отношении Сон Хын Мина во время субботнего матча команд.

В социальных сетях появилось видео, в котором можно заметить, как человек делает расистский жест в отношении Сона.

"Орлы" пообещали забанить этого человека, если обвинение будет доказано, а "шпоры" призвали принять "самые решительные меры", сообщает The Athletic.

"Нам известно об обвинении в расистских оскорблениях в отношении Сон Хын Мина во время вчерашнего матча", — говорится в заявлении Тоттенхэма.

"Дискриминация любого рода отвратительна и не имеет места в обществе, нашей игре и в нашем клубе. Мы работаем с полицией и Кристал Пэлас, чтобы провести расследование и идентифицировать причастного к инциденту человека".

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы гарантировать, что в случае признания виновным человек понесет самые решительные меры — как это было ранее в этом сезоне, когда Сон подвергся аналогичным расовым оскорблениям в матче с Челси".

Club Statement - Heung-Min Son — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 7, 2023

Напомним, что Тоттенхэм победил Кристал Пэлас благодаря единственному голу, который забил Харри Кейн. Благодаря этому взятию ворот англичанин вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.