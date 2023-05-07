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Наполи - Фиорентина 1:0: обзор матча и результат игры 07.05.2023

Неаполитанцы не расслабляются после победы в чемпионате.
Вчера, 20:53
Наполи - Фиорентина / Getty Images
Наполи - Фиорентина / Getty Images

В воскресенье, 7 мая, в рамках 34-го тура Серии А Наполи принимал Фиорентину. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил форвард неаполитанцев Виктор Осимхен. Нигериец вывел свою команду вперед на 72-й минуте.

Таким образом, после 34 туров Наполи, став в прошлом туре чемпионом, занял первую строчку, а Фиорентина идет на восьмом месте с 46 баллами.

Статистика матча Наполи - Фиорентины 34-го тура Серии А

Наполи - Фиорентина 1:0
Гол: Осимхен, 74 пен

Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 10 - 15
Удары в створ: 3 - 3
Фолы: 12 - 15
Ожидаемые голы (xG): 2.05 - 1.22

Наполи: Голлини, Ди Лоренцо, Эстигор, Ким Мин Чжэ, Оливера, Демме (Лоботка, 46), Замбо-Ангисса, Элмаз (Дзербин, 84), Лосано (Кварацхелия, 45), Распадори (Зелиньски, 46), Осимхен (Симеоне, 78).

Фиорентина: Терраччано, Додо (Венути, 46), Игор Жулио, Миленкович, Терзич, Бонавентура (Кастровилли, 66), Данкан (Мандрагора, 67), Амрабат (Куаме, 76), Гонсалес, Соттиль (Сапонара, 76), Йович.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи фиорентина Серия А

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