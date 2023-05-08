Де Дзерби: Брайтон должен сконцентрироваться на выступлениях, а не результатах

Итальянец попросил свою команду сосредоточиться на том, чтобы продолжать играть в своем стиле.

Перед матчем 35-го тура АПЛ против Эвертона главный тренер Брайтона Роберто Де Зерби заявил, что его подопечные должны сосредоточиться на выступлениях, а не результатах.

Это связано с тем, что "чайки" всерьез претендуют на то, чтобы впервые в истории клуба пробиться в еврокубки.

"Мы должны думать не о результатах, мы должны быть сосредоточены только на нашем стиле, нашем качестве игры, получать удовольствие, показывать свое качество", - цитирует итальянца The Athletic.

"Мы не готовы думать только о результате, потому что не привыкли играть на эту цель. Чтобы думать только о результате, надо совершенствоваться. Я не люблю думать только о результате".

Источник: Getty Images

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Брайтон победил Эвертон в первом круге на Гудисон Парк со счетом 4:1, когда "ирисками" руководил еще Фрэнк Лэмпард. Но Де Зерби ожидает, что гости под руководством Шона Дайча будут более серьезным оппонентом.

"Это совершенно другая ситуация. Когда мы выиграли в первом матче, это была другая команда. В последней части сезона игры всегда сложнее. Это будет очень тяжелая игра, потому что это сильная команда. Но мы хотим достичь нашей цели".

"Всем ясно, что мы боремся за Европу с большими командами, Тоттенхэмом, Астон Виллой, Ливерпулем. На данный момент мы заслуживаем того, чтобы занять лучшую позицию".

Матч Брайтон - Эвертон состоится в понедельник, 8 мая. Стартовый свисток поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.