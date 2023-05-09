Родри - о матче с Реалом: Манчестер Сити жаждет реванша
Опорный полузащитник Манчестер Сити Родри заявил, что клуб намерен отомстить Реалу за вылет из прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.
"У нас будет шанс взять реванш. Наша философия заключается в том, что опыт позволяет чему-то научиться. Мы были великолепны 180 минут, но этого не хватило. Последние минуты ответной игры мы провели не лучшим образом.
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Нужно добивать соперника, когда можешь. Мы уважаем Реал, это король турнира, но у нас есть нужные средства. Мы в отличной форме и ничего не боимся. Мы приехали сражаться и жаждем реванша", — сказал Родри в интервью The Guardian.
Напомним, первый матч полуфинала Лиги чемпионов Реал - Манчестер Сити состоится во вторник, 9 мая, в Мадриде. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.