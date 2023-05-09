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Родри - о матче с Реалом: Манчестер Сити жаждет реванша

Испанец хочет отомстить за обидный вылет.
Сегодня, 18:20
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Опорный полузащитник Манчестер Сити Родри заявил, что клуб намерен отомстить Реалу за вылет из прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

"У нас будет шанс взять реванш. Наша философия заключается в том, что опыт позволяет чему-то научиться. Мы были великолепны 180 минут, но этого не хватило. Последние минуты ответной игры мы провели не лучшим образом.

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Нужно добивать соперника, когда можешь. Мы уважаем Реал, это король турнира, но у нас есть нужные средства. Мы в отличной форме и ничего не боимся. Мы приехали сражаться и жаждем реванша", — сказал Родри в интервью The Guardian.

Напомним, первый матч полуфинала Лиги чемпионов Реал - Манчестер Сити состоится во вторник, 9 мая, в Мадриде. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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