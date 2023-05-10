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Каррагер: Де Брюйне может встать в одни ряд с Хави, Иньестой и другими

Хавбеку просто нужно выиграть Лигу чемпионов.
Сегодня, 10:31
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Экс-игрок Ливерпуля Джейми Каррагер рассказал, чего не хватает Кевина Де Брюйне, чтобы стать настоящей суперзвездой.

Англичанин сравнил хавбека с другими великими полузащитниками в истории футбола, с Иньестой, Хави и Модричем. Бельгийцу, чтобы стать в один ряд с ними, необходимо победа в Лиге чемпионов.

Каррагер убежден, что великих игроков судят не только по их игре, но и по завоеванным трофеям.

"Если он приведет их к победе в Лиге чемпионов, к треблу, но это поднимет его на более высокий уровень. Мы не подвергаем сомнению его футбольные качества, но мы всегда судим игроков по важнейшим моментам в крупнейших турнирах.

Думаю, я видел немного игроков, которые были лучше, чем он, а я смотрю футбол на протяжении 30-40 лет. Не думаю, что я видел игрока, пасующего лучше него, но ему просто нужно выиграть Лигу чемпионов. Тогда он встанет в один ряд с Иньестой, Хави и Модричем", – цитирует экс-защитника Ливерпуля Daily Mail.

Напомним, что Де Брюйне сравнял счет в полуфинальном матче с Реалом и установил рекорд Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне

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