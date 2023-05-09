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Де Брюйне установил рекорд Ман Сити в ЛЧ

Бельгиец отметился наибольшим количеством голов среди всех игроков "горожан" на стадии плей-офф.
Вчера, 23:56
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

В рамках полуфинала ЛЧ Реал Мадрид встречается с Манчестер Сити.

За "горожан" отметился голом бельгийский хавбек Кевин де Брюйне. Этот гол стал для де Брюйне одиннадцатым на стадии плей-офф.

Бельгиец забил в играх на выбывание в ЛЧ больше, чем любой другой Ман Сити в истории. Более того, хавбек забил 11 из 14 голов всех игроков Ман Сити на стадии плей-офф.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал Мадрид - Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне ЛЧ

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