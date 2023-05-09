Де Брюйне установил рекорд Ман Сити в ЛЧ

В рамках полуфинала ЛЧ Реал Мадрид встречается с Манчестер Сити.

За "горожан" отметился голом бельгийский хавбек Кевин де Брюйне. Этот гол стал для де Брюйне одиннадцатым на стадии плей-офф.

Бельгиец забил в играх на выбывание в ЛЧ больше, чем любой другой Ман Сити в истории. Более того, хавбек забил 11 из 14 голов всех игроков Ман Сити на стадии плей-офф.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал Мадрид - Манчестер Сити.