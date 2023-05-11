Кочергин: Делаю все, чтобы заслужить вызов в сборную

Хавбек польского Ракува из Ченстохова Владислав Кочергин поделился своими целями.

По словам Кочергина, он мечтает попасть в топ-5 чемпионатов Европы, а также делает все возможное, чтобы попасть в сборную Украины.

"Какие-то агенты всегда пишут, что у них что-то есть. Но, конечно, моя мечта - попасть в топ-5 чемпионатов. Надеюсь, у меня получится.

Это мой первый сезон в другой стране. Когда сюда переходил, так же думал, что надо начать с Польши, потому что она и больше к Европе, и больше к Украине. Менталитет больше такой, украинский, можно так сказать. Считаю, я не прогадал. Дальше будет видно.

Делаю все от себя зависящее, чтобы попасть в топ-5 чемпионатов.

Если брать сборную - всегда готов туда поехать, чтобы защищать честь Украины на футбольном поле. Это очень престижно - представлять свое государство на международной арене. Я всегда готов. Все делаю, чтобы получить вызов. А там посмотрим", - сказал Кочергин в интервью Футбол TIME.

Напомним, ранее Кочергин и Ракув выиграли чемпионат Польши.