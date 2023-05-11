СК Днепр-1 - Александрия: видео голов и обзор матча чемпионата Украины 11.05.2023
В рамках перенесенного матча первого тура чемпионата Украины Днепр-1 сыграл с Александрией.
Команды не выявили победителя, обменявшись голами по ходу первого тайма.
Сперва с контраверсийного пенальти отличился Артем Довбик, забивший 22-й гол в сезоне и войдя в элитную компанию игроков. вписавших свое имя в историю чемпионата Украины.
Затем спустя 4 минуты Кирилл Ковалец восстановил паритет в счете.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча чемпионата Украины
Днепр-1 - Александрия 1:1
Голы: Довбик (пен), 22 - Ковалец, 26.
Днепр-1: Рыбак - Адамюк (Хайнер, 84), Сарапий, Сваток, Назаренко (Пасич, 61) - Бабенко (Когут, 84), Рубчинский (Танковский, 61) - Гуцуляк, Пихаленок, Бланко (Пеглоу, 72) - Довбик.
Александрия: Шевченко - Скорко, Логинов, Бабогло, Копина (Бондаренко, 90+2) - Рыбалка, Сигеев (Матюшенко, 90+2), Михайленко - Кожушко (Мустафаев, 46), Ковалец (Кулаков, 70), Мирошниченко.
Предупреждения: Назаренко - Кожушко, Скорко, Рыбалка