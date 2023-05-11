iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

СК Днепр-1 - Александрия: видео голов и обзор матча чемпионата Украины 11.05.2023

Вашему вниманию самые опасные моменты матча.
Сегодня, 16:22
СК Днепр-1 - Александрия / scdnipro1.com.ua
СК Днепр-1 - Александрия / scdnipro1.com.ua

В рамках перенесенного матча первого тура чемпионата Украины Днепр-1 сыграл с Александрией.

Команды не выявили победителя, обменявшись голами по ходу первого тайма.

Сперва с контраверсийного пенальти отличился Артем Довбик, забивший 22-й гол в сезоне и войдя в элитную компанию игроков. вписавших свое имя в историю чемпионата Украины.

Затем спустя 4 минуты Кирилл Ковалец восстановил паритет в счете.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Днепр-1 - Александрия 1:1

Голы: Довбик (пен), 22 - Ковалец, 26.

Днепр-1: Рыбак - Адамюк (Хайнер, 84), Сарапий, Сваток, Назаренко (Пасич, 61) - Бабенко (Когут, 84), Рубчинский (Танковский, 61) - Гуцуляк, Пихаленок, Бланко (Пеглоу, 72) - Довбик.

Александрия: Шевченко - Скорко, Логинов, Бабогло, Копина (Бондаренко, 90+2) - Рыбалка, Сигеев (Матюшенко, 90+2), Михайленко - Кожушко (Мустафаев, 46), Ковалец (Кулаков, 70), Мирошниченко.

Предупреждения: Назаренко - Кожушко, Скорко, Рыбалка

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия Днепр-1

Статьи по теме

Днепр-1 показал "доказательство" фола, за который судья назначил пенальти Днепр-1 показал "доказательство" фола, за который судья назначил пенальти
Кучер - о конфликте Ротаня с тренерским штабом Днепра-1: Не буду это особенно комментировать Кучер - о конфликте Ротаня с тренерским штабом Днепра-1: Не буду это особенно комментировать
Форвард Днепра-1 толкнул Ротаня и не получил даже желтой Форвард Днепра-1 толкнул Ротаня и не получил даже желтой
Стали известны отступные Леау по новому контракту с Миланом Стали известны отступные Леау по новому контракту с Миланом
Помочь журналистам

Видео

Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023
Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина17:56
Днепр-1 показал "доказательство" фола, за который судья назначил пенальти
Европа17:51
Стали известны отступные Леау по новому контракту с Миланом
Украина17:43
Шахтер подарил Виталию Кличко именную футболку
Европа17:38
Хавбеку Милана потребуется операция на колене, которая завершит его сезон
ММА17:22
Топовый полусредневес UFC размышляет над завершением карьеры
Украина17:04
Тренер польского чемпиона может возглавить Динамо
Украина17:04
Кучер - о конфликте Ротаня с тренерским штабом Днепра-1: Не буду это особенно комментировать
Европа16:45
Байер может лишиться своего лучшего бомбардира
Теннис16:36
Цуренко встретится с представительницей США на турнире в Риме
Европа16:22
СК Днепр-1 - Александрия: видео голов и обзор матча чемпионата Украины 11.05.2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK