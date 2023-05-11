iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вратарь-герой ЧМ-2022 может летом перебраться в топ-клуб

Мартинес на радаре у команд АПЛ.
Сегодня, 20:51
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес / Getty Images

Сразу три топ-команды чемпионата Англии интересуются голкипером Астон Виллы Эмилиано Мартинесом. Об этом сообщает TyC Sports.

30-летний аргентинец может в летнее трансферное окно сменить клубную прописку. На игрока претендуют Манчестер Юнайтед, Челси и Тоттенхэм.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июля 2027 года.

В текущем сезоне на счету Мартинеса 12 сухих матчей в 33 играх АПЛ.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла готова предложить контракт вингеру Реала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла эмилиано мартинес

Статьи по теме

Астон Вилла готова предложить контракт вингеру Реала Астон Вилла готова предложить контракт вингеру Реала
Да придет спаситель: Астон Вилла готова выкупить Торреса у Барселоны Да придет спаситель: Астон Вилла готова выкупить Торреса у Барселоны
Рэшфорд "спас" футболистку Астон Виллы, у которой возникли проблемы возле ночного клуба Рэшфорд "спас" футболистку Астон Виллы, у которой возникли проблемы возле ночного клуба
Директор Барселоны займет пост в английском клубе Директор Барселоны займет пост в английском клубе
Помочь журналистам

Видео

Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023
Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

НБА23:04
Финикс не сможет рассчитывать на двух звезд в шестой игре против Денвера
Европа22:50
Невосполнимая потеря: Из Ливерпуля уходит тренер по аутам
Европа22:36
Фернандеш: Манчестер Юнайтед заслуживает играть в Лиге чемпионов
Европа22:20
Шевченко: Милан уступил Интеру психологически, но еще может отыграться
Лига Европы21:59
Ювентус - Севилья: смотреть онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Лиги Европы
Лига Европы21:57
Рома - Байер: смотреть онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Лиги Европы
НБА21:54
Плей-офф НБА: подходит к концу второй раунд
Европа21:49
Лэмпард сделал подарок игроку Челси U-14, позвав его тренироваться с первой командой
Киберспорт21:45
Blast Paris Major 2023: NaVi и Monte узнали своих следующих соперников
Украина21:24
Печерский суд Киева продлил отстранение Павелко от должности президента УАФ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK