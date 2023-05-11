Вратарь-герой ЧМ-2022 может летом перебраться в топ-клуб
Мартинес на радаре у команд АПЛ.
Сразу три топ-команды чемпионата Англии интересуются голкипером Астон Виллы Эмилиано Мартинесом. Об этом сообщает TyC Sports.
30-летний аргентинец может в летнее трансферное окно сменить клубную прописку. На игрока претендуют Манчестер Юнайтед, Челси и Тоттенхэм.
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июля 2027 года.
В текущем сезоне на счету Мартинеса 12 сухих матчей в 33 играх АПЛ.
Ранее сообщалось, что Астон Вилла готова предложить контракт вингеру Реала.