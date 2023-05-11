Шевченко: Милан уступил Интеру психологически, но еще может отыграться

Бывший форвард Милана Андрей Шевченко считает, что его экс-клуб способен отыграться в ответном матче Лиги чемпионов против Интера.

"Милан уступил Интеру психологически. В первом тайме они не смогли включиться в игру, во втором, с некоторыми изменениями и более верным настроем, у них получилось сыграть лучше.

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Итог этого матча в пользу "нерадзурри", но, на мой взгляд, "дьяволы" все еще могут отыграться в ответной встрече", – сказал Шевченко в интервью Prime Video.

Напомним, в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов Милан уступил Интеру со счетом 0:2. Ответный матч состоится 16 мая.