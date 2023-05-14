iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ланс вернулся в Лигу чемпионов спустя 20 лет

Команде еще предстоит борьба с Марселем за прямую путевку.
Вчера, 23:27
Ланс / Getty Images
Ланс / Getty Images

Французский Ланс снова сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона 2002/03.

Монако и Лилль разыграли между собой ничью, благодаря чему команда Фрэнка Эза не может упасть ниже третьего места.

Команда еще поборется с Марселем, определяя, кто попадает в ЛЧ напрямую, а кому предстоит квалификация.

В последний раз Ланс играл в ЛЧ более 20 лет в 2002 году.  Тогда команда заняла третье место в группе с Миланом, Депортиво и Баварией.

А вот в еврокубках французы были чуть менее давно, в 2007 году, но вылетели в квалификации, проиграв Копенгагену.

Напомним, что голландский Фейеноорд оформил себе досрочное чемпионство.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Ланс

Статьи по теме

Милан - Интер: где смотреть матч 10.05.2023 полуфинала Лиги чемпионов Милан - Интер: где смотреть матч 10.05.2023 полуфинала Лиги чемпионов
Лига чемпионов: Реал и Манчестер Сити сыграли вничью Лига чемпионов: Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
Реал - Манчестер Сити: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов 09.05.2023 Реал - Манчестер Сити: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов 09.05.2023
Лига чемпионов: Барселона, Наполи, Бавария, Ман Сити, Арсенал - кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024 Лига чемпионов: Барселона, Наполи, Бавария, Ман Сити, Арсенал - кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024
Помочь журналистам

Видео

Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Марсель Малиновского не оставил шансов Анже
Европа00:25
Ювентус без проблем разобрался с аутсайдером Серии А
Вчера, 23:57
Европа23:57
Барселона уничтожила Эспаньол и стала чемпионом Испании
Европа23:27
Ланс вернулся в Лигу чемпионов спустя 20 лет
НБА23:01
Плей-офф НБА: седьмой матч Бостона и Филадельфии, уже известно расписание финалов
Украина22:54
УПЛ: Заря разбила Металлист, Днепр-1 сыграет с Минаем
Украина22:51
Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Формула 122:46
Штайнер уверен, что Ред Булл не сможет выиграть все гонки
Европа22:37
Погба получил травму, впервые выйдя в старте Ювентуса в этом сезоне
Формула 122:13
Поставщик углеродно-нейтрального топлива Феттеля ведет переговоры с командами Формулы 1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK