Ланс вернулся в Лигу чемпионов спустя 20 лет
Команде еще предстоит борьба с Марселем за прямую путевку.
Французский Ланс снова сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона 2002/03.
Монако и Лилль разыграли между собой ничью, благодаря чему команда Фрэнка Эза не может упасть ниже третьего места.
Команда еще поборется с Марселем, определяя, кто попадает в ЛЧ напрямую, а кому предстоит квалификация.
В последний раз Ланс играл в ЛЧ более 20 лет в 2002 году. Тогда команда заняла третье место в группе с Миланом, Депортиво и Баварией.
А вот в еврокубках французы были чуть менее давно, в 2007 году, но вылетели в квалификации, проиграв Копенгагену.
Напомним, что голландский Фейеноорд оформил себе досрочное чемпионство.