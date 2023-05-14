Ланс вернулся в Лигу чемпионов спустя 20 лет

Команде еще предстоит борьба с Марселем за прямую путевку.

Французский Ланс снова сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона 2002/03.

Монако и Лилль разыграли между собой ничью, благодаря чему команда Фрэнка Эза не может упасть ниже третьего места.

Команда еще поборется с Марселем, определяя, кто попадает в ЛЧ напрямую, а кому предстоит квалификация.

В последний раз Ланс играл в ЛЧ более 20 лет в 2002 году. Тогда команда заняла третье место в группе с Миланом, Депортиво и Баварией.

А вот в еврокубках французы были чуть менее давно, в 2007 году, но вылетели в квалификации, проиграв Копенгагену.

Напомним, что голландский Фейеноорд оформил себе досрочное чемпионство.