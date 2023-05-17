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Феликс может остаться в АПЛ, но не в Челси

На игрока теперь претендует клуб, который планирует в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов.
Сегодня, 21:32
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

По завершению нынешнего сезона форвард Челси Жоау Феликс вернется в мадридский Атлетико, у которого он был арендован.

Как уже было заявлено ранее, главный тренер "матрасников" Диего Симеоне не рассчитывает на 23-летнего португальца, с которым у него сложились не лучшие отношения.

Поэтому стороны будут искать возможность расстаться. Сбыться этому может помочь один английский клуб. 

Как сообщает Marca, Ньюкасл хочет попробовать договориться с Атлетико о полноценном трансфере футболиста. По информации источника, "сороки" готовы удовлетворить желание испанцев получить за игрока 100 миллионов евро.

К тому же сам Феликс хочет играть в Лиге чемпионов, а Ньюкасл, в отличие от Челси, идет в на третьем месте АПЛ, которое позволит ему выступить в следующем сезоне в главном ервокубке Старого Света.

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При этом также сообщается, что "пенсионеры" хотят арендовать португальца на еще один сезон. Но клуб не готов платить 100 миллионов в случае полноценного трансфера.

Вместо этого лондонцы планируют предложить мадридскому коллективу Пьера-Эмерика Обамеянга или Марка Кукурелью для снижения суммы за переход Феликса.

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