Манчестер Сити и Интер впервые сыграют в официальном матче

В предстоящем финале Лиги чемпионов случится необычное событие.

Как сообщает OptaJoe, эта встреча будет первой официальной игрой между Ман Сити и Интером. До этого команды встречались лишь в товарищеских матчах.

Подобное в финале главного клубного турнира Европы происходит впервые за последние 18 лет. Тогда в первом официальном матче между собой сошлись Ливерпуль и Милан.

Примечательно, что, как и тогда финал пройдет в Стамбуле. Поединок между Манчестер Сити и Интером состоится 10 июня, в 22:00 по Киеву.