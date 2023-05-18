Манчестер Сити и Интер впервые сыграют в официальном матче
"Горожане" и "Нерадзурри" встретятся сразу в финале Лиги чемпионов.
В предстоящем финале Лиги чемпионов случится необычное событие.
Как сообщает OptaJoe, эта встреча будет первой официальной игрой между Ман Сити и Интером. До этого команды встречались лишь в товарищеских матчах.
Подобное в финале главного клубного турнира Европы происходит впервые за последние 18 лет. Тогда в первом официальном матче между собой сошлись Ливерпуль и Милан.
Примечательно, что, как и тогда финал пройдет в Стамбуле. Поединок между Манчестер Сити и Интером состоится 10 июня, в 22:00 по Киеву.