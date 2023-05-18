Гути: Я не увидел Реал на поле в матче с Манчестер Сити
Экс-хавбек Реала Гути прокомментировал разгромное поражение Реала в матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити.
"Я не увидел Реал на поле. Какой был план на матч?
Было понятно, что Реал не получит возможности для контроля мяча, а Ман Сити будет чаще атаковать.
В матче были отрезки, когда Реал прессинговал, но не организованно – и это вводило футболистов в заблуждение.
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Ман Сити же все делал идеально, а Реал не понимал, как с этим справиться. С другими соперниками Реал может больше владеть мячом, но не против Ман Сити.
Реал сыграл откровенно плохо. Тибо Куртуа выручал. Виноваты все. Не только Карло Анчелотти", – сказал Гути в интервью La Razón.
Напомним, Манчестер Сити обыграл Реал со счетом 4:0 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, тем самым пройдя в финала турнира.