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Гути: Я не увидел Реал на поле в матче с Манчестер Сити

Испанец жестко раскритиковал бывшую команду.
Сегодня, 16:26
Гути / Getty Images
Гути / Getty Images

Экс-хавбек Реала Гути прокомментировал разгромное поражение Реала в матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"Я не увидел Реал на поле. Какой был план на матч?

Было понятно, что Реал не получит возможности для контроля мяча, а Ман Сити будет чаще атаковать.

В матче были отрезки, когда Реал прессинговал, но не организованно – и это вводило футболистов в заблуждение.

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Ман Сити же все делал идеально, а Реал не понимал, как с этим справиться. С другими соперниками Реал может больше владеть мячом, но не против Ман Сити.

Реал сыграл откровенно плохо. Тибо Куртуа выручал. Виноваты все. Не только Карло Анчелотти", – сказал Гути в интервью La Razón.

Напомним, Манчестер Сити обыграл Реал со счетом 4:0 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, тем самым пройдя в финала турнира.

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