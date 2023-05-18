Директор Ман Сити: Неверно говорить, что мы много потратили и побеждаем из-за этого

Ферран Сориано, занимающий пост генерального директора в Манчестер Сити, заявил, что нельзя обвинять клуб в том, что они выигрывают только благодаря финансовым вливаниям.

Сориано считает, что "горожане" каждый день упорно трудятся, чтобы завоевывать победы и при этом, например, Арсенал или Челси тратят куда больше денег чем Сити.

"Посмотрите на денежные вложения в футболистов в Англии за последний год, три года или пять лет. Мы никогда не были тем клубом, который тратит больше всех на игроков.

Есть много других клубов, которые вкладывают больше денег, чем мы – Челси, Манчестер Юнайтед, Арсенал. Говорить, что мы потратили много денег и благодаря этому побеждаем, – неверно.

Мы работаем каждый день для успеха в АПЛ – выиграть турнир очень сложно. Если мы сделаем это в этом сезоне, это будет третий подряд титул и пятый за последние шесть лет", - приводит слова гендиректора Yahoo Sports.

Также Сориано считает, что победа в Лиге чемпионов станет для "горожан" очень символической, ведь победа в этом турнире зависит от множества факторов.

Напомним, что Манчестер Сити разгромил Реал и пробился в финал Лиги чемпионов.