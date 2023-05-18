iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Директор Ман Сити: Неверно говорить, что мы много потратили и побеждаем из-за этого

Сориано убежден, что другие клубы тратят намного больше.
Сегодня, 18:22
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

Ферран Сориано, занимающий пост генерального директора в Манчестер Сити, заявил, что нельзя обвинять клуб в том, что они выигрывают только благодаря финансовым вливаниям.

Сориано считает, что "горожане" каждый день упорно трудятся, чтобы завоевывать победы и при этом, например, Арсенал или Челси тратят куда больше денег чем Сити.

"Посмотрите на денежные вложения в футболистов в Англии за последний год, три года или пять лет. Мы никогда не были тем клубом, который тратит больше всех на игроков.

Есть много других клубов, которые вкладывают больше денег, чем мы – Челси, Манчестер Юнайтед, Арсенал. Говорить, что мы потратили много денег и благодаря этому побеждаем, – неверно.

Мы работаем каждый день для успеха в АПЛ – выиграть турнир очень сложно. Если мы сделаем это в этом сезоне, это будет третий подряд титул и пятый за последние шесть лет", - приводит слова гендиректора Yahoo Sports.

Также Сориано считает, что победа в Лиге чемпионов станет для "горожан" очень символической, ведь победа в этом турнире зависит от множества факторов.

Напомним, что Манчестер Сити разгромил Реал и пробился в финал Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

Статьи по теме

Пирс выступил с восторженными отзывами об игре в обороне Манчестер Сити Пирс выступил с восторженными отзывами об игре в обороне Манчестер Сити
Мбаппе возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира возрастом 25 лет и младше Мбаппе возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира возрастом 25 лет и младше
Арсенал попытается перехватить у Барселоны защитника Манчестер Сити Арсенал попытается перехватить у Барселоны защитника Манчестер Сити
Игры против Челси и польского клуба: Все финалы Манчестер Сити в еврокубках Игры против Челси и польского клуба: Все финалы Манчестер Сити в еврокубках
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Heroic сыграют с FaZe, Intro The Breach попытаются обыграть Vitality
просмотров
Плей-офф НБА: стартовали финалы конференций
просмотров

Последние новости

Европа19:23
Хаби Алонсо не планирует бросать Байер ради Тоттенхэма
Бокс19:20
Хирн оценил возможность проведение боксерского боя между Джошуа и Нганну
Европа19:00
Главный тренер Ливерпуля получил двухматчевую дисквалификацию
НБА18:58
Портленд хочет за счет высокого пика на драфте-2023 построить команду вокруг Лилларда
Европа18:48
Пирс выступил с восторженными отзывами об игре в обороне Манчестер Сити
Украина18:37
Бачимо, що не москалі: легионеры Кривбасса поздравили украинцев с Днем вышиванки
Киберспорт18:28
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа18:22
Директор Ман Сити: Неверно говорить, что мы много потратили и побеждаем из-за этого
Европа18:04
Мбаппе возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира возрастом 25 лет и младше
Европа17:51
Лидер Айнтрахта изъявил желание пополнить ряды Милана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK