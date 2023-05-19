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"Вы точно не можете позволить себе купить Беллингема?": фанаты Ливерпуля в ярости из-за цен на форму

Стоимость новой формы от Nike доводит поклонников мерсисайдцев до слез.
Сегодня, 09:50
Фанаты Ливерпуля / Getty Images
Фанаты Ливерпуля / Getty Images

Не так давно Ливерпуль представил новую форму от Nike, которая будет использоваться в сезоне-2023/24. Фанатам "красных" она очень понравилась и они не могли дождаться того момента, когда она появится в продаже.

Однако каково было их разочарование, когда они увидели ее ценник, сообщает talkSPORT.

В магазине на официальном сайте мерсисайдцев, футболка Nike того же качества, что и у игроков, теперь доступна для предварительного заказа по ошеломляющей цене в 114,95 фунтов.

Источник: скриншот

Это, мягко говоря, удивило болельщиков, которым придется выложить 344,85 фунтов, если они захотят приобрести домашнюю, выездную и третий комплекты формы.

"Стадионная майка", которая является точной копией того, что будет носить команда, доступна по меньшей цене, но все равно стоит огромных 74,95 фунтов.

Источник: скриншот

Если же фанаты захотят персонализировать эту майку, сумма увеличится до 142,95 фунтов.

Один из пользователей Twitter написал: "Абсолютно отвратительно, что Ливерпуль установил цену в 114,95 фунтов за футболку. В следующем сезоне будет три новых футболки по цене 344,85 фунтов стерлингов. ЧИСТАЯ И ПОЛНАЯ ЖАДНОСТЬ".

Другой добавил: "Я давно не покупал футболку Ливерпуля, и хотя новая футболка Nike для сезона-2023/24 прекрасна, но 114,95 фунтов за домашнюю форму? 74,95 фунтов за ее копию? Вы уверены, что мы не можем позволить себе Джуда Беллингема?".

Третий фанат "красных" написал: "Ливерпуль берет с фанатов 114,95 фунтов за домашнюю форму. Неудивительно, что так много людей покупают подделки!"

Сезон-2023/24 станет четвертым для Ливерпуля с Nike в качестве поставщика экипировки. Американский бренд заменил New Balance в 2020 году по сделке на сумму 80 миллионов фунтов в год, что являлось рекордом на то время.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ

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"Вы точно не можете позволить себе купить Беллингема?": фанаты Ливерпуля в ярости из-за цен на форму
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