"Вы точно не можете позволить себе купить Беллингема?": фанаты Ливерпуля в ярости из-за цен на форму
Не так давно Ливерпуль представил новую форму от Nike, которая будет использоваться в сезоне-2023/24. Фанатам "красных" она очень понравилась и они не могли дождаться того момента, когда она появится в продаже.
Однако каково было их разочарование, когда они увидели ее ценник, сообщает talkSPORT.
В магазине на официальном сайте мерсисайдцев, футболка Nike того же качества, что и у игроков, теперь доступна для предварительного заказа по ошеломляющей цене в 114,95 фунтов.
Это, мягко говоря, удивило болельщиков, которым придется выложить 344,85 фунтов, если они захотят приобрести домашнюю, выездную и третий комплекты формы.
"Стадионная майка", которая является точной копией того, что будет носить команда, доступна по меньшей цене, но все равно стоит огромных 74,95 фунтов.
Если же фанаты захотят персонализировать эту майку, сумма увеличится до 142,95 фунтов.
Один из пользователей Twitter написал: "Абсолютно отвратительно, что Ливерпуль установил цену в 114,95 фунтов за футболку. В следующем сезоне будет три новых футболки по цене 344,85 фунтов стерлингов. ЧИСТАЯ И ПОЛНАЯ ЖАДНОСТЬ".
Другой добавил: "Я давно не покупал футболку Ливерпуля, и хотя новая футболка Nike для сезона-2023/24 прекрасна, но 114,95 фунтов за домашнюю форму? 74,95 фунтов за ее копию? Вы уверены, что мы не можем позволить себе Джуда Беллингема?".
Третий фанат "красных" написал: "Ливерпуль берет с фанатов 114,95 фунтов за домашнюю форму. Неудивительно, что так много людей покупают подделки!"
Сезон-2023/24 станет четвертым для Ливерпуля с Nike в качестве поставщика экипировки. Американский бренд заменил New Balance в 2020 году по сделке на сумму 80 миллионов фунтов в год, что являлось рекордом на то время.