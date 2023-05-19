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Гвардиола: Если бы Арсенал набирал очки также, как в начале сезона, мы бы не догнали их

Наставник "горожан" высказался о ходе чемпионской гонке в АПЛ.
Сегодня, 18:57
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Рулевой Манчестер Сити Пеп Гвардиола в преддверии матча против Челси подвел итоги текущего сезона АПЛ.

По словам испанского специалиста, "горожане" не смогли бы догнать Арсенал в чемпионской гонке, если бы "канониры" сохранили темп набора очков.

"Теннисисты говорят, что самой тяжелой подачей является та, которая может сделать тебя победителем Уимблдона. Все будет в наших руках, чтобы выиграть важнейший турнир.

Не могу сказать, что этот чемпионат был сложнее или легче, сложно всегда. Если бы Арсенал держал темп первой половины сезона, мы не смогли бы их догнать, это было бы невозможно.

Премьер-лига - это 10-месячный отрезок, игра каждую неделю. Нам повезло, что в воскресенье у нас будет шанс оформить чемпионство на глазах у наших болельщиков, и мы должны им воспользоваться. Футбол - это эмоции, если мы можем сделать это дома, мы должны это сделать.

Я помню, как мы вели у Манчестер Юнайтед 2:0, но после перерыва проиграли. Помню, как в прошлом году проигрывали Астон Вилле 2:0 в последнем туре. В воскресенье мы должны завершить начатое.

Нельзя отвлекаться, мы не простим этого себе. Надо сосредоточиться на каждой игре до конца сезона, чтобы хорошо его завершить", - сказал Гвардиола.

Напомним, матч Манчестер Сити - Челси состоится в воскресенье, 21 мая, в 18:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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