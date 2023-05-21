Яремчук - один из худших игроков Брюгге в матче против Антверпена по версии WhoScored

В рамках 4 тура чемпионской группы чемпионата Бельгии Брюгге встретился с Антверпеном.

В этом матче в старте появился украинец Роман Яремчук. Форвард провел на поле 58 минут, а затем был заменен.

Футболист, к сожалению, не воспользовался своим шансом, став одним из худших игроков своей команды с оценкой 6.6 по версии WhoScored.

Также стоит отметить, что заменивший Романа Ромео Вермант уже через 4 минуты после выхода на поле стал автором результативной передачи.