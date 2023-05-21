iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Яремчук - один из худших игроков Брюгге в матче против Антверпена по версии WhoScored

Украинец не сумел воспользоваться предоставленным шансом
Сегодня, 17:03
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В рамках 4 тура чемпионской группы чемпионата Бельгии Брюгге встретился с Антверпеном.

В этом матче в старте появился украинец Роман Яремчук. Форвард провел на поле 58 минут, а затем был заменен.

Футболист, к сожалению, не воспользовался своим шансом, став одним из худших игроков своей команды с оценкой 6.6 по версии WhoScored.

Также стоит отметить, что заменивший Романа Ромео Вермант уже через 4 минуты после выхода на поле стал автором результативной передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роман Яремчук

Статьи по теме

Тренер Брюгге: Яремчук прогрессирует и возвращается на свой пик Тренер Брюгге: Яремчук прогрессирует и возвращается на свой пик
Брюгге нашел еще одного конкурента Яремчуку Брюгге нашел еще одного конкурента Яремчуку
"Слишком рано возвращаться": Тренер Брюгге сделал заявление по поводу Яремчука "Слишком рано возвращаться": Тренер Брюгге сделал заявление по поводу Яремчука
Яремчук будет тренироваться индивидуально после болезни Яремчук будет тренироваться индивидуально после болезни
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко - Хэйни: лучшие моменты боя
Ломаченко - Хэйни: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Vitality встретятся с GamerLegion в финале
просмотров

Последние новости

Украина19:04
Рух обыграл Львов во втором дерби дня в УПЛ
Украина18:43
"Приглашаем в Харьков": Металлист-1925 отреагировал на видео Барселоны для российских фанов
Украина18:31
"Объединяйтесь": Динамо ответило на "тесную связь" Барселоны и росии
НБА18:10
Плей-офф НБА: Денвер близится к свипу Лейкерс, Хит забрали преимущество площадки у Бостона
Теннис18:06
Свитолина победила на старте турнира в Страсбуре
Киберспорт17:58
GamerLegion борются за чемпионство с Vitality
НБА17:57
Стриптизерши из Денвера требуют извинений от Моранта
Европа17:45
Челси выразил заинтересованность в покупке форварда Ювентуса
НБА17:26
"Ты всегда хотел сделать это": ЛеБрон разбил судье губу во время матча с Денвером
Европа17:03
Яремчук - один из худших игроков Брюгге в матче против Антверпена по версии WhoScored
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK