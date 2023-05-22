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Гвардиола: Лучшие команды всегда голодны и хотят большего

Испанец высказался о ментальной составляющей своих подопечных.
Сегодня, 09:50
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о правильном настрое команд, которые претендуют на трофеи.

"У нас очень хорошая команда, но я согласен с прессой и теми, кто говорит, что надо выиграть еврокубок, чтобы считаться одной из великих команд. Те команды выигрывали в Европе не раз, а неоднократно. Радость от выхода в финал настолько сильна, что приятно выходить туда снова и снова.

Если мы хотим считаться одними из лучших, мы должны выиграть Лигу чемпионов. Мое мнение насчет команды не изменится, но чтобы остаться в истории, по-настоящему занять в ней место, нужно это сделать.

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Мы выиграли АПЛ 4 раза и чувствовали, что хотим еще. Почему мы должны останавливаться? И почему мы должны остановиться после вылета в полуфинале в прошлом сезоне, почему мы не должны снова пытаться победить? Лучшие команды всегда голодны. Они хотят все большего", – заявил испанец в интервью The Times.

Напомним, Манчестер Сити завоевал свое девятое чемпионство Англии, защитив также свой прошлогодний титул.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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