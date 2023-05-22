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Каррагер: Гвардиола – один из величайших тренеров современности

Англичанин в восторге от работы наставника "горожан".
Сегодня, 14:58
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Экс-защитник Ливерпуля Джейми Каррагер высказался о главном тренере Манчестер Сити Пепе Гвардиоле.

"Думаю, они выиграют требл. Они будут главными фаворитами в матче с Интером. Как и в финале Кубка Англии против Манчестер Юнайтед.

Пока неизвестно, смогут ли они это сделать, но такое ощущение, что почти в каждом сезоне они борются за требл до апреля или мая.

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Беспокойство за остальную лигу вызывает тот факт, что они не выиграли АПЛ лишь в одном сезоне – тогда ее выиграл Ливерпуль. Ливерпуль должен был выиграть 26 из 27 первых матчей и один раз сыграть вничью.

Я бы сказал, что такие высокие стандарты задал Пеп Гвардиола, дело не только в Ман Сити. Они не достигли бы таких высот с другим тренером. Думаю, мы имеем дело с одним из величайших тренеров всех времен, и для меня он имеет самое большое значение для Ман Сити", – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

Напомним, недавно Манчестер Сити досрочно стал чемпионом Англии, одно клуб также может выиграть Лигу чемпионов и Кубок Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Джейми Каррагер Пеп Гвардиола

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