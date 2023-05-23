Ювентус отреагировал на снятие очков в чемпионате Италии

Туринцы намерены достичь того, чтобы все было по закону.

Ювентус опубликовал официальное заявление по поводу лишения его 10 очков.

В сообщении говорится, что клуб будет оспаривать данное решение, но и с гордостью понесет наказание.

"Футбольный клуб Ювентус принимает к сведению решение Апелляционного суда Федерации футбола Италии и оставляет за собой право ознакомиться с его причинами для оценки возможности направления апелляции в Гарантийную коллегию Национального олимпийского комитета Италии.

То, что было установлено пятой судебной инстанцией по этому делу, начатому свыше года назад, вызывает сильную горечь у клуба и миллионов его фанатов, которые в отсутствие четких правил оказываются наказанными сверх меры в результате санкций, не учитывающих принцип пропорциональности".

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"Не игнорируя необходимость срочных действий, от которой Ювентус никогда не уклонялся в ходе разбирательств, мы подчеркиваем, что речь идет о фактах, которые все еще должны получить оценку судьи", - говорится в заявлении.

В турнирной таблице Серии А Ювентус идет на седьмом месте с 59 баллами. В последней игре команда сенсационно уступила Эмполи (1:4). На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.