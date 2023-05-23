Аллегри: Покинуть Ювентус сейчас было бы трусостью

Рулевой Ювентуса Массимилиано Аллегри высказался о снятии с клуба очков и разгромном поражении от Эмполи.

По словам специалиста, психологические проблемы из-за ситуации, в которой оказались туринцы - нормально.

"Мы не должны искать алиби и оправданий, мы в Ювентусе. Теперь мы должны подтянуться еще больше, в воскресенье приезжает Милан. Конечно, это странная ситуация, что вердикт был вынесен до матча. Мы хорошо начали, но это не оправдывает психологический крах. Перед игрой мы занимали второе место в таблице с 69 очками на своем поле, если бы мы выиграли сегодня, то все еще боролись бы с Миланом, но я не могу ни в чем упрекнуть ребят. Мы проиграли в Севилье, они отобрали у нас десять очков, мы три месяца шли с -15. Это не оправдание, но это ненормальная ситуация.

С "если" и "но" вы никуда не продвинетесь. Мы играем в такие игры с января, психологический коллапс - это нормально. Нам нужно набрать шесть очков, чтобы догнать тех, кто впереди, а также остаться на втором месте, на котором мы сейчас находимся. Это будут трудные десять дней, это нормально, что энергии не хватает, команда также была слишком хороша. Психологический аспект очень важен. Можно говорить что угодно, но одно дело - играть вторым номером, другое - играть после того, как нас кинули. Вчера ребята были пустыми, нужно дать ребятам какие-то смягчающие обстоятельства.

Мы должны поговорить с клубом и понять, где мы играем, в Лиге Европы или нет. Отсюда мы начнем, и покинуть Ювентус сейчас было бы трусостью. Мы разочарованы, но это была погоня. Нужно сказать одно: на поле Ювентус занимает второе место в турнирной таблице. Не как тренер, а как человек: пусть эта история закончится, пусть нам скажут, где должен быть Ювентус, это просто дурь и неуважение к людям, которые работают. Это невероятно", - заявил Аллегри.

Напомним, ранее сообщалось, что с Ювентуса сняли 10 очков.