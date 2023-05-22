Ювентус отреагировал на снятие очков с клуба

Туринский Ювентус отреагировал на новость о снятии с клуба десяти очков.

В пресс-релизе "зебр" говорится, что они изучат возможность подачи аппеляции.

"Футбольный клуб Ювентус принимает к сведению решение Апелляционного суда федерации футбола Италии и оставляет за собой право ознакомиться с причинами для оценки возможной апелляции в Гарантийный совет.

То, что было установлено пятой судебной инстанцией в этом деле, которое началось более года назад, вызывает сильную горечь в клубе и миллионах его болельщиков, которые, в отсутствие четких правил, оказываются чрезвычайно наказанными с применением санкций, которые, похоже, не учитывают принцип пропорциональности.

Не игнорируя необходимость срочности, от которой Ювентус никогда не уклонялся в ходе разбирательства, подчеркивается, что речь идет о фактах, которые еще должны быть оценены судьей", - говорится в сообщении.

Отметим, что в эти минуты туринцы на выезде играют с Эмполи. Счет в пользу хозяев - 2:0