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Ювентус отреагировал на снятие очков с клуба

Туринцы намерены ознакомиться с возможностью подать аппеляцию.
Вчера, 22:15
Ювентус / Getty Images
Ювентус / Getty Images

Туринский Ювентус отреагировал на новость о снятии с клуба десяти очков.

В пресс-релизе "зебр" говорится, что они изучат возможность подачи аппеляции.

"Футбольный клуб Ювентус принимает к сведению решение Апелляционного суда федерации футбола Италии и оставляет за собой право ознакомиться с причинами для оценки возможной апелляции в Гарантийный совет.

То, что было установлено пятой судебной инстанцией в этом деле, которое началось более года назад, вызывает сильную горечь в клубе и миллионах его болельщиков, которые, в отсутствие четких правил, оказываются чрезвычайно наказанными с применением санкций, которые, похоже, не учитывают принцип пропорциональности.

Не игнорируя необходимость срочности, от которой Ювентус никогда не уклонялся в ходе разбирательства, подчеркивается, что речь идет о фактах, которые еще должны быть оценены судьей", - говорится в сообщении.

Отметим, что в эти минуты туринцы на выезде играют с Эмполи. Счет в пользу хозяев - 2:0

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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