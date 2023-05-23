Шевченко, Зинченко, Бекхэм и другие: Челси организует благотворительный матч в поддержку Украины

Игра должна состояться в августе в Лондоне.

Лондонский Челси запланировал проведение благотворительного матча в поддержку Украины.

Ожидается, что капитанами команд, которые выйдут на поле в этой игре, станут экс-нападающий "синих" и бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, а также защитник Арсенала Александр Зинченко.

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Также в матче примут участие легендарные английские футболисты Девид Бекхэм и Рио Фердинанд, экс-футболистка, а ныне телеведущая Алекс Скотт и певец Найл Хоран, сообщает The Sun.

Благотворительный поединок запланирован на 5 августа и состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Организатором матча выступит Game4Ukraine, а все собранные средства будут перечислены на счет платформы UNITED24.