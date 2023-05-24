Барселона объявила об уходе очередной клубной легенды

Барселона объявила об уходе защитника Жорди Альбы. С игроком будет расторгнут действующий контракт, который истекал в 2024 году.

Как сообщает журналистка Cope Елена Кондис, никто из игроков не знал о решении Альбы. Сам испанец принял окончательное решение об уходе из клуба лишь позавчера.

FC Barcelona and Jordi Alba have reached an agreement to terminate the latter's contract binding him to the club until the end of the 2023/24 season — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 24, 2023

34-летний защитник покидает команду, чтобы помочь Барселоне справиться со сложной финансовой ситуацией. Он откажется от большей части зарплаты за следующий сезон.

Напомним, Альба выступал за Барселону с 2012 года. С клубом он 6 раз выиграл Ла Лигу, 5 раз взял Кубок Испании, 4 раза победил в Суперкубке Испании. Также с командой он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Бускетс покинет Барселону по окончанию сезона.