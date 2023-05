Барселона объявила об уходе очередной клубной легенды

Барселона объявила об уходе защитника Жорди Альбы. С игроком будет расторгнут действующий контракт, который истекал в 2024 году.

Как сообщает журналистка Cope Елена Кондис, никто из игроков не знал о решении Альбы. Сам испанец принял окончательное решение об уходе из клуба лишь позавчера.

FC Barcelona and Jordi Alba have reached an agreement to terminate the latter's contract binding him to the club until the end of the 2023/24 season