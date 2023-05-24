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Барселона объявила об уходе очередной клубной легенды

Альба пожертвовал собой ради команды.
Сегодня, 18:25
Жорди Альба / Getty Images
Жорди Альба / Getty Images

Барселона объявила об уходе защитника Жорди Альбы. С игроком будет расторгнут действующий контракт, который истекал в 2024 году.

Как сообщает журналистка Cope Елена Кондис, никто из игроков не знал о решении Альбы. Сам испанец принял окончательное решение об уходе из клуба лишь позавчера.

34-летний защитник покидает команду, чтобы помочь Барселоне справиться со сложной финансовой ситуацией. Он откажется от большей части зарплаты за следующий сезон.

Напомним, Альба выступал за Барселону с 2012 года. С клубом он 6 раз выиграл Ла Лигу, 5 раз взял Кубок Испании, 4 раза победил в Суперкубке Испании. Также с командой он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Бускетс покинет Барселону по окончанию сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жорди Альба

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