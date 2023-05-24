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Реал - Райо Вальекано 2:1: обзор матча и результат игры 24.05.2023

Мадридцы посвятили победу Винисиусу.
Вчера, 22:22
Реал - Райо Вальекано / Getty Images
Реал - Райо Вальекано / Getty Images

В среду, 24 мая, в рамках 36 тура Ла Лиги Реал встречался с Райо Вальекано. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

За "сливочных" голом отличился форвард Карим Бензема. Француз посвятил забитый мяч своему одноклубнику Винисиусу Жуниору, ставшему жертвой расизма.

В концовке встречи сравнять счет удалось форварду Раулю Де Томасу. Испанец отличился на 84-у минуте.

Решил исход встречи забитый мяч Родриго. Вингер установил своим голом финальный результат.

Статистика матча Реал - Райо Вальекано 36-го тура Ла Лиги

Реал - Райо Вальекано 2:1
Голы: Бензема, 31, Родриго, 89 - Де Томас, 84

Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 12 - 13
Удары в створ: 3 - 6
Фолы: 11 - 14
Ожидаемые голы (xG): 1.05 - 0.51

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Райо Вальекано Реал Мадрид Ла Лига

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