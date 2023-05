Щедрость и уважение: Фирмино подарил 200 уникальных подарков представителям Ливерпуль

Английский Ливерпуль официально объявил о том, что Роберто Фирмино покинет команду по окончанию сезона. Стороны решили не продлевать соглашение, но, несмотря на это, расстались классным образом.

"Мерсисайдцы" устроили бразильцу коридор почета в последней игре, а футболист сделал шикарные подарки всем представителям, сотрудникам и участникам клуба.

Фирмино заготовил 200 подарочных коробок, в которых входили: особая футболка, флакон именных духов и большая карточка, на которой хронология всех его достижений в Ливерпуле.

Excl. 🎥 #Firmino: He prepared 200 gift boxes for his farewell. He gave them to his guests on Sunday evening in Liverpool - including club employees, teammates, friends and family.



The gifts included a special shirt signed by him and a specially created perfume by Firmino.… pic.twitter.com/4i6gleHaOI