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Щедрость и уважение: Фирмино подарил 200 уникальных подарков представителям Ливерпуль

Бразилец невероятным образом поблагодарил своего окружение за время пребывания в английском клубе.
Сегодня, 10:10
Коридор почета для Роберто Фирмино / Getty Images
Коридор почета для Роберто Фирмино / Getty Images

Английский Ливерпуль официально объявил о том, что Роберто Фирмино покинет команду по окончанию сезона. Стороны решили не продлевать соглашение, но, несмотря на это, расстались классным образом.

"Мерсисайдцы" устроили бразильцу коридор почета в последней игре, а футболист сделал шикарные подарки всем представителям, сотрудникам и участникам клуба.

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Фирмино заготовил 200 подарочных коробок, в которых входили: особая футболка, флакон именных духов и большая карточка, на которой хронология всех его достижений в Ливерпуле.

Отмечается, что 31-летний игрок раздал все подарки во время прощальной вечеринки. На данный момент Роберто не рассматривал никаких других предложений из-за уважения к клубу.

Напомним, что Фирмино выступал за Ливерпуль с 2015 года. За это время бразильский нападающий провел в составе английской команды во всех турнирах 361 матч, записав на свой счет 110 голов и 79 результативных передач.

С мерсисайдцами форвард становился чемпионом, выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что фанаты Ливерпуля в ярости из-за цен на форму.


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