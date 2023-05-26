Золотой цвет не пригодился: Арсенал представил домашний комплект формы на сезон-2023/24

Лондонский Арсенал представил новый комплект домашней формы, которую мужская и женская команды будут использовать в сезоне-2023/24.

Согласно с официальным сайтом "канониров", она была вдохновлена формой сезона-2003/04, когда команда в рамках АПЛ не потерпела ни одного поражения и стала чемпионом Англии.

Таким образом команда отметить 20-летний юбилей последнего чемпионского титула.

Игроки Арсенала будут носить красную футболку с белыми рукавами, шортами и гетрами. Комплект вратарской формы будет полностью черным.

Контур эмблемы, логотип Adidas и полосы на руках и шортах сделаны золотыми.

Источник: ФК Арсенал

Источник: ФК Арсенал

Источник: ФК Арсенал

Источник: ФК Арсенал

Источник: ФК Арсенал

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Впервые эта форма будет использована женской командой в последнем матче сезона против Астон Виллы, а мужской коллектив проведет в ней поединок 38-го тура АПЛ против Вулверхэмптона.