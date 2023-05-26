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Винисиус не сыграет против Севильи

Бразилец по-прежнему не оправился от травмы.
Сегодня, 18:56
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Вингер Реала Винисиус Жуниор пропустит игру с Севильей. Об этом сообщает издание Diario de Sevilla.

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти заявил, что бразилец не примет участие в выездном матче с Севильей из-за травмы колена.

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Итальянец верит, что Винисиус сможет восстановиться от повреждения и сыграть в последнем туре против Атетика Бильбао.

Отметим, футболист пропускает свой второй матч кряду. Ранее он не сыграл против Райо Вальекано (2:1).

В текущем сезоне на счету 22-летнего бразильца 10 голов и 9 ассистов в 32 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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