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Тренер Эвертона оценил шансы Миколенко сыграть в заключительном матче АПЛ

Украинец пропустил два поединка из-за мышечного повреждения бедра.
Сегодня, 09:45
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Главный тренер Эвертона Шон Дайч оценил состояние здоровья защитника Виталия Миколенко перед заключительным матчем английской Премьер-лиги с Борнмутом, который состоится 28 мая.

По словам наставника "ирисок", украинец уже чувствует себя лучше, а его готовность сыграть в поединке будет определена по итогам тренировки.

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"Миколенко стало получше. Посмотрим, как он будет чувствовать себя после тренировки", - цитирует Дайча пресс-служба Эвертона.

Из-за мышечного повреждения бедра Миколенко пропустил два предыдущих матча "ирисок". Всего в текущем сезоне украинец провел за ливерпульскую команду 35 поединков во всех турнирах.

Напомним, что Эвертон продолжает борьбу за выживание в АПЛ. Перед последним туром "ириски" имеют в своем активе 33 очка и опережают на два балла Лестер и Лидс, пребывающих в зоне вылета.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Шон Дайч

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