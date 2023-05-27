Тренер Эвертона оценил шансы Миколенко сыграть в заключительном матче АПЛ

Главный тренер Эвертона Шон Дайч оценил состояние здоровья защитника Виталия Миколенко перед заключительным матчем английской Премьер-лиги с Борнмутом, который состоится 28 мая.

По словам наставника "ирисок", украинец уже чувствует себя лучше, а его готовность сыграть в поединке будет определена по итогам тренировки.

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"Миколенко стало получше. Посмотрим, как он будет чувствовать себя после тренировки", - цитирует Дайча пресс-служба Эвертона.

Из-за мышечного повреждения бедра Миколенко пропустил два предыдущих матча "ирисок". Всего в текущем сезоне украинец провел за ливерпульскую команду 35 поединков во всех турнирах.

Напомним, что Эвертон продолжает борьбу за выживание в АПЛ. Перед последним туром "ириски" имеют в своем активе 33 очка и опережают на два балла Лестер и Лидс, пребывающих в зоне вылета.