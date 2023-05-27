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Тренер Краковии сделал заявление о будущем Коноплянки

У украинского вингера истекает контракт с польским клубом.
Сегодня, 11:49
Евгений Коноплянка / cracovia.pl
Евгений Коноплянка / cracovia.pl

Главный тренер Краковии Яцек Зелински заявил, что пока не известно, останется ли в команде Евгений Коноплянка, у которого летом истекает контракт.

Перед заключительным матчем Экстракласы против Вислы Плоцк специалист отметил, что решение по поводу будущего 33-летнего украинского вингера будет приниматься уже после завершения чемпионата.

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"Коноплянка будет в заявке на ближайшую игру. После матча мы определимся по поводу его будущего", - приводит слова Зелински Dziennik Polski.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинец провел в составе польской команды 27 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

Ранее тренер Краковии заявлял, что с Коноплянкой могут продлить контракт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Коноплянка Краковия чемпионат Польши

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