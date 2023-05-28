Астон Вилла благодаря победе над Брайтоном оставила Тоттенхэм без еврокубков
Определилась судьба команд в сезоне-2022/23.
В воскресенье, 28 мая, состоялись решающие матчи АПЛ в сезоне-2022/23.
Астон Вилла на своем поле добыла непростую победу над Брайтоном со счетом 2:1. Благодаря ей команда сумела завоевать седьмое место, набрав 61 балл.
Таким образом, команда в следующем сезоне сыграет в Лиге конференций.
Астон Вилла - Брайтон 2:1
Голы: Дуглас Луис, 8, Уоткинс, 26 - Ундав, 38
В параллельном матче Тоттенхэм в гостях играл с Лидсом. "Шпоры" без проблем расправились с соперником 1:4, отправив его в Чемпионшип.
В свою очередь лондонцам данная победа не принесла ничего, кроме трех очков. Из-за того, что Астон Вилла также победила, Тоттенхэм остался без еврокубков.
Лидс - Тоттенхэм 1:4
Голы: Харрисон, 66 - Кейн, 2, 69, Порро, 47, Моура, 90+5