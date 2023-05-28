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Астон Вилла благодаря победе над Брайтоном оставила Тоттенхэм без еврокубков

Определилась судьба команд в сезоне-2022/23.
Сегодня, 20:35
Астон Вилла / Getty Images
Астон Вилла / Getty Images

В воскресенье, 28 мая, состоялись решающие матчи АПЛ в сезоне-2022/23.

Астон Вилла на своем поле добыла непростую победу над Брайтоном со счетом 2:1. Благодаря ей команда сумела завоевать седьмое место, набрав 61 балл.

Таким образом, команда в следующем сезоне сыграет в Лиге конференций.

Астон Вилла - Брайтон 2:1

Голы: Дуглас Луис, 8, Уоткинс, 26 - Ундав, 38

В параллельном матче Тоттенхэм в гостях играл с Лидсом. "Шпоры" без проблем расправились с соперником 1:4, отправив его в Чемпионшип.

В свою очередь лондонцам данная победа не принесла ничего, кроме трех очков. Из-за того, что Астон Вилла также победила, Тоттенхэм остался без еврокубков.

Лидс - Тоттенхэм 1:4

Голы: Харрисон, 66 - Кейн, 2, 69, Порро, 47, Моура, 90+5

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм АПЛ Астон Вилла

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