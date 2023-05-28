Атлетико Мадрид - Реал Сосьедад 2:1: обзор матча и результат игры 28.05.2023
В воскресенье, 28 мая, в Мадриде на Цивитас Метрополитано прошел матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором сошлись Атлетико и Реал Сосьедад.
Пока "матрасники" пытаются отобрать у Реала второе место, у басков была одна задача - гарантировать себе четвертое место в таблице, которое позволит им выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
И, несмотря на итоговый результат, им это все же удалось сделать.
Мадридский клуб завоевал победу со счетом 2:1, благодаря голам Антуана Гризманна и Науэля Молины, которые отметились в разных таймах. Под занавес поединка Александер Серлот сократил отставание, но это был максимум от гостей в этот вечер.
Но, к счастью сан-себастьянцев, в параллельном матче Вильярреал с таким же со счетом проиграл Райо Вальекано. Таким образом между командами сохранился разрыв в пять очков за тур до финиша, который уже никак не отыграть.
В итоге Реал Сосьедад отправится в групповой этап Лиги чемпионов, а Вильярреал вместе с Бетисом пойдет покорять Лигу Европы.
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Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад 37-го тура Ла Лиги
Атлетико - Реал Сосьедад 2:1
Голы: Гризманн, 37, Молина, 73 - Серлот, 88.
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 11 - 10
Удары в створ: 5 - 5
Фолы: 8 - 10
Ожидаемые голы (xG): 0.74 - 1.19
Атлетико: Грбич - Молина, Эрмосо, Хименес, Витсель, Регилон (Корреа, 71) - Де Пауль (Барриос, 81), Коке, Сауль - Гризманн, Карраско.
Реал Сосьедад: Ремиро - Элустондо (Горосабель, 59), Субельдия, Ле Норман, Муньос - Субименди (Гевара, 70), Кубо (Фернандес, 70), Ильярраменди, Мерино (Мендес, 59), Оярсабаль (Барренечеа, 59) - Серлот.
Предупреждения: Де Пауль, Эрмосо - Мерино, Элустондо.