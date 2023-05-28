iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетико Мадрид - Реал Сосьедад 2:1: обзор матча и результат игры 28.05.2023

Неудача конкурента позволила команде Иманоля Альгуасиля досрочно занять место в топ-4 чемпионата Испании.
Вчера, 21:56
Атлетико - Реал Сосьедад / Getty Images
Атлетико - Реал Сосьедад / Getty Images

В воскресенье, 28 мая, в Мадриде на Цивитас Метрополитано прошел матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором сошлись Атлетико и Реал Сосьедад.

Пока "матрасники" пытаются отобрать у Реала второе место, у басков была одна задача - гарантировать себе четвертое место в таблице, которое позволит им выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

И, несмотря на итоговый результат, им это все же удалось сделать.

Мадридский клуб завоевал победу со счетом 2:1, благодаря голам Антуана Гризманна и Науэля Молины, которые отметились в разных таймах. Под занавес поединка Александер Серлот сократил отставание, но это был максимум от гостей в этот вечер.

Источник: Getty Images

Но, к счастью сан-себастьянцев, в параллельном матче Вильярреал с таким же со счетом проиграл Райо Вальекано. Таким образом между командами сохранился разрыв в пять очков за тур до финиша, который уже никак не отыграть.

В итоге Реал Сосьедад отправится в групповой этап Лиги чемпионов, а Вильярреал вместе с Бетисом пойдет покорять Лигу Европы.

Читай также: Шахтер и Динамо узнали, когда и где стартуют в еврокубках-2023/2024

Статистика матча Атлетико - Реал Сосьедад 37-го тура Ла Лиги

Атлетико - Реал Сосьедад 2:1
Голы: Гризманн, 37, Молина, 73 - Серлот, 88.

Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 11 - 10
Удары в створ: 5 - 5
Фолы: 8 - 10
Ожидаемые голы (xG): 0.74 - 1.19

Атлетико: Грбич - Молина, Эрмосо, Хименес, Витсель, Регилон (Корреа, 71) - Де Пауль (Барриос, 81), Коке, Сауль - Гризманн, Карраско.

Реал Сосьедад: Ремиро - Элустондо (Горосабель, 59), Субельдия, Ле Норман, Муньос - Субименди (Гевара, 70), Кубо (Фернандес, 70), Ильярраменди, Мерино (Мендес, 59), Оярсабаль (Барренечеа, 59) - Серлот.

Предупреждения: Де Пауль, Эрмосо - Мерино, Элустондо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов атлетико мадрид Реал Сосьедад Ла Лига

Статьи по теме

Жирона с Цыганковым еще имеют шансы на еврокубки, несмотря на поражение от Бетиса Жирона с Цыганковым еще имеют шансы на еврокубки, несмотря на поражение от Бетиса
Дубль Фати помог Барселоне разгромить Мальорку Дубль Фати помог Барселоне разгромить Мальорку
Цыганков выйдет на поле с первых минут в матче Жирона - Бетис Цыганков выйдет на поле с первых минут в матче Жирона - Бетис
Не на того напали: экс-игрок Атлетико и Милана отбился от "вооруженного" ограбления Не на того напали: экс-игрок Атлетико и Милана отбился от "вооруженного" ограбления
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика00:29
Магучих завоевала золото Бриллиантовой лиги в Рабате
Европа00:20
Барселона официально попрощалась со своими легендами на Камп Ноу
Европа00:10
Ювентус впервые за 12 лет не сыграет в Лиге чемпионов
Вчера, 23:52
Европа23:52
Милан добыл на выезде непростую победу над Ювентусом
Европа и мир23:37
Чемпионат мира по хоккею-2023: Канада вернула себе титул чемпиона мира
Хоккей23:33
Канада 28-й раз выиграла чемпионат мира по хоккею
Европа23:21
"Возьми другой ракурс": Мудрик после матча обратился к оператору со странной просьбой
НБА23:05
Бостон - четвертая команда в истории НБА, которая отыгралась с 0-3 по ходу серии плей-офф
Европа22:52
Лэмпард прокомментировал проделанную работу в Челси
Формула 122:49
Окон прокомментировал свой подиум в Монако
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK