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Жирона - Бетис 1:2: обзор матча и результат игры 28.05.2023

Для того, чтобы попасть в Лигу конференций, для каталонского клуба должны сойтись все звезды.
Вчера, 22:19
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Жирона вместе с Виктором Цыганковым в стартовом составе уступила на своем поле Бетису со счетом 1:2 в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги.

Все начиналось очень даже хорошо для каталонского коллектива, ведь после первого тайма они лидировали благодаря голу Мигеля Отреги.

Однако после перерыва команда Мичела пропустила дважды от Борхи Иглесиаса, из-за чего упустила победу, которая очень пригодилась бы в погоне за еврокубками.

Стоит отметить, что борьба за место в Лиге конференций для Жироны не завершилась (спасибо конкурентам, которые дружно проиграли).

Перед последним туром сразу пять команд претендуют на седьмое место в таблице Ла Лиги: Осасуна, Атлетик (оба - 50 очков), Жирона, Райо Вальекано и Севилья (все - 49 очков), 

В 38-м туре Цыганков со своими одноклубниками встретится как раз с Осасуной, которая на данный момент и удерживает еврокубковое место.

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Статистика матча Жирона - Бетис 37-го тура Ла Лиги

Жирона - Бетис 1:2
Голы: Ортега, 36 - Иглесиас, 47, 77.

Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 9 - 18
Удары в створ: 3 - 7
Фолы: 14 - 12
Ожидаемые голы (xG): 1.19 - 2.23

Жирона: Гассанига - Мартинес, Лопес (Коуту, 78), Хуанпе (Бернарду, 46), Ортега - Ромеу, Цыганков, Рейньер (Каррера, 78), Эррера (А. Гарсия, 61), Валери (Стуани, 78) - Кастельянос.

Бетис: Браво - Сабали, Луиз Фелипе, Гонсалес, Миранда - Родригес, Карвалью (Гуардадо, 82), Каналес (Руибаль, 88), Родри (Хоакин, 82), Перес (Хуанми, 68) - Иглесиас (Виллиан Жозе, 88).

Предупреждение: Родригес.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бетис Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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