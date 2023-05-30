iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Как тебе такое барбекю?": фанат Тоттенхэма сжег книгу Почеттино после его назначения в Челси

Как минимум один человек был разочарован новым местом работы аргентинца.
Сегодня, 12:31
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

В понедельник, 29 мая, лондонский Челси объявил о том, что Маурисио Почеттино стал новым главным тренером клуба.

Эта новость расстроила фанатов Тоттенхэма, в котором аргентинский специалист провел пять с половиной лет.

Пользователь Twitter с ником tehTrunk в марте опубликовал фото книги Почеттино, которую он читал. А уже сразу после назначения тренера в Челси он записал видео, в котором бросил эту книгу на гриль.

"Как тебе такое барбекю, ты, *баный перебежчик?", - подписал свое видео tehTrunk.

В видео была показана книга Гиллема Балаге о Почеттино под названием "О дивный новый мир: внутри "шпор" Почеттино".

Напомним, что Тоттенхэм по-прежнему находится в поисках нового тренера после того, как в конце марта был уволен Антонио Конте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси тоттенхэм Маурисио Почеттино

Статьи по теме

Почеттино - новый главный тренер Челси Почеттино - новый главный тренер Челси
"Возьми другой ракурс": Мудрик после матча обратился к оператору со странной просьбой "Возьми другой ракурс": Мудрик после матча обратился к оператору со странной просьбой
Лэмпард прокомментировал проделанную работу в Челси Лэмпард прокомментировал проделанную работу в Челси
Астон Вилла благодаря победе над Брайтоном оставила Тоттенхэм без еврокубков Астон Вилла благодаря победе над Брайтоном оставила Тоттенхэм без еврокубков
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии
Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа16:48
Бавария готова оформить многомиллионный переход Райса
НБА16:20
Тренер сборной Испании может возглавить Торонто
Европа15:56
Манчестер Юнайтед готов продать Фреда в Фулхэм, чей тренер уже общался с игроком
Формула 115:42
Гран-при Испании: расписание и результаты
Бокс14:58
Менеджер Ломаченко назвал лучших боксеров легкого дивизиона
Теннис14:32
Ролан Гаррос (WTA): Калинина вылетела, Жабер прошла дальше
Бокс14:20
"Нужно победить чемпиона": Роберт Гарсия отреагировал на поражение Ломаченко
Другие13:58
В Швеции пройдет первый чемпионат Европы по сексу
Теннис13:34
Ангелина Калинина сенсационно вылетела с Ролан Гаррос
Бокс13:10
"Вернуться и побыть дома": Ломаченко - о своем будущем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK