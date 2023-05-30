"Как тебе такое барбекю?": фанат Тоттенхэма сжег книгу Почеттино после его назначения в Челси

Как минимум один человек был разочарован новым местом работы аргентинца.

В понедельник, 29 мая, лондонский Челси объявил о том, что Маурисио Почеттино стал новым главным тренером клуба.

Эта новость расстроила фанатов Тоттенхэма, в котором аргентинский специалист провел пять с половиной лет.

Пользователь Twitter с ником tehTrunk в марте опубликовал фото книги Почеттино, которую он читал. А уже сразу после назначения тренера в Челси он записал видео, в котором бросил эту книгу на гриль.

"Как тебе такое барбекю, ты, *баный перебежчик?", - подписал свое видео tehTrunk.

How's this for a barbecue you fucking turncoat? pic.twitter.com/GzwG63rZ3S — tehTrunk (@tehTrunk) May 29, 2023

В видео была показана книга Гиллема Балаге о Почеттино под названием "О дивный новый мир: внутри "шпор" Почеттино".

Напомним, что Тоттенхэм по-прежнему находится в поисках нового тренера после того, как в конце марта был уволен Антонио Конте.