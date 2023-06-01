Штутгарт - Гамбург 3:0: обзор матча и результат игры 01.06.2023

В четверг, 1 июня, в рамках матча за место в Бундеслиге встречались Штутгарт и Гамбург. Хозяева обыграли своего оппонента со счетом 3:0.

Штутгарт так сильно хотел сохранить свое место в высшем элитном дивизионе, что сразу на первой минуте вышел вперед. Защитник Константинос Мавропанос вывел свою команду вперед.

Далее голы пришлись на вторую половину встречи. Казалось бы, что Гамбург должен пойти в атаку, чтобы отыграться, однако все пошло по сценарию хозяев.

"Швабы" вновь забили быстрее мячи в начале тайме, по сути, решив судьбу встречи, однако точка была поставлена после удаления у гостей на 69-й минуте. Ответный матч остается лишь формальностью.

Статистика матча Штутгарт - Гамбург за место в Бундеслиге

Штутгарт - Гамбург 3:0

Голы: Мавропанос, 1, Вагноман, 51, Гирасси, 54

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 16 - 7

Удары в створ: 9 - 2

Фолы: 11 - 9