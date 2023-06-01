iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Штутгарт - Гамбург 3:0: обзор матча и результат игры 01.06.2023

"Швабы" без проблем добыли победу на своем поле.
Вчера, 23:45
ФК Штутгарт / Getty Images
ФК Штутгарт / Getty Images

В четверг, 1 июня, в рамках матча за место в Бундеслиге встречались Штутгарт и Гамбург. Хозяева обыграли своего оппонента со счетом 3:0.

Штутгарт так сильно хотел сохранить свое место в высшем элитном дивизионе, что сразу на первой минуте вышел вперед. Защитник Константинос Мавропанос вывел свою команду вперед.

Далее голы пришлись на вторую половину встречи. Казалось бы, что Гамбург должен пойти в атаку, чтобы отыграться, однако все пошло по сценарию хозяев.

"Швабы" вновь забили быстрее мячи в начале тайме, по сути, решив судьбу встречи, однако точка была поставлена после удаления у гостей на 69-й минуте. Ответный матч остается лишь формальностью.

Статистика матча Штутгарт - Гамбург за место в Бундеслиге

Штутгарт - Гамбург 3:0
Голы: Мавропанос, 1, Вагноман, 51, Гирасси, 54

Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 16 - 7
Удары в створ: 9 - 2
Фолы: 11 - 9

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига гамбург штутгарт

Статьи по теме

Бавария готова оформить многомиллионный переход Райса Бавария готова оформить многомиллионный переход Райса
Коман продлил свою невероятную серию побед в чемпионатах Коман продлил свою невероятную серию побед в чемпионатах
Определились команды, вылетевшие из Бундеслиги Определились команды, вылетевшие из Бундеслиги
Ролан Гаррос (ATP): Тиафо обыграл россиянина, Монфис не явился на игру с Руне Ролан Гаррос (ATP): Тиафо обыграл россиянина, Монфис не явился на игру с Руне
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Теннис00:55
Ролан Гаррос (ATP): Тиафо обыграл россиянина, Монфис не явился на игру с Руне
Теннис00:30
Ролан Гаррос (WTA): Цуренко обыграла Дэвис, Швентек расправилась с Лью
Европа00:08
Роналду выступил с заявлением о своем будущем в Ан-Насре
Вчера, 23:45
Европа23:45
Все решено? Штутгарт уничтожил Гамбург в первом матче за вылет из Бундеслиги
Европа23:23
Искренняя радость: Гвардиола посетил концерт Элтона Джона в Манчестере
Бокс23:15
Промоутер Усика назвал точные дату и место боя против Дюбуа
Европа22:53
Арендованный хабвек Ювентуса объявил об уходе из Челси
Бокс22:41
"Собирается забрать половину денег": Теофимо Лопес пожаловался на личные проблемы
ММА22:20
Джейк Пол - Макгрегору: Я вышибу из тебя все дерьмо
Бокс21:58
"Настоящая стоимость Усика": Промоутер Фьюри оценил торги по бою украинца с Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK