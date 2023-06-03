iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Определились оба участника матча за Суперкубок Англии 2023

Арсенал сыграет с Манчестер Сити за трофей.
Сегодня, 19:20
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Определились команды, которые сыграют в матче за Суперкубок Англии. Речь идет о Манчестер Сити и Арсенале.

Данный розыгрыш трофея станет 101-м в истории, ежегодным футбольным матчем между победителями Премьер-лиги предыдущего сезона и победителями Кубка Англии предыдущего сезона.

Так как Манчестер Сити является обладателем сразу двух трофеев, соперником "горожан" станет Арсенал.

Отметим, матч состоится 6 августа на стадионе Уэмбли.

Ранее сообщалось, что Гюндоган - автор самого быстрого гола в истории финалов Кубка Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Манчестер Сити суперкубок англии

Статьи по теме

Манчестер Сити обыграл Манчестер Юнайтед, завоевав Кубок Англии Манчестер Сити обыграл Манчестер Юнайтед, завоевав Кубок Англии
Гюндоган - автор самого быстрого гола в истории финалов Кубка Англии Гюндоган - автор самого быстрого гола в истории финалов Кубка Англии
Эдерсон и Магуайр в запасе: стартовые составы Манчестерского дерби в финале кубка Англии Эдерсон и Магуайр в запасе: стартовые составы Манчестерского дерби в финале кубка Англии
Италия вместо Испании: Гюндоган может оказаться в Милане, отказав Барселоне Италия вместо Испании: Гюндоган может оказаться в Милане, отказав Барселоне
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Теннис20:42
Украинцы на Ролан Гаррос-2023: Свитолина вышла в 1/8 финала, Цуренко обыграла канадку
Теннис20:41
Ролан Гаррос (WTA): Швентек разгромила Ван, Цуренко так же легко одолела Андрееску
Европа20:31
Месси официально покинул ПСЖ
Теннис20:17
Ролан Гаррос (ATP): Рууд обыграл Чжана, Чорич уступил Этчеверри
Формула 120:00
Леклер рассказал, что пошло не так во время квалификации
Европа19:50
Капитан Тоттенхэма объявил об уходе из клуба
Европа19:32
Мощный камбэк Барселоны принес клубу победу в женской Лиге чемпионов
Европа19:20
Определились оба участника матча за Суперкубок Англии 2023
Европа18:59
Манчестер Сити обыграл Манчестер Юнайтед, завоевав Кубок Англии
Европа18:55
Отец Кварацхелии поделился планами сына на будущее
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK