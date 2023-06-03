Определились оба участника матча за Суперкубок Англии 2023
Арсенал сыграет с Манчестер Сити за трофей.
Определились команды, которые сыграют в матче за Суперкубок Англии. Речь идет о Манчестер Сити и Арсенале.
Данный розыгрыш трофея станет 101-м в истории, ежегодным футбольным матчем между победителями Премьер-лиги предыдущего сезона и победителями Кубка Англии предыдущего сезона.
Так как Манчестер Сити является обладателем сразу двух трофеев, соперником "горожан" станет Арсенал.
Отметим, матч состоится 6 августа на стадионе Уэмбли.
Ранее сообщалось, что Гюндоган - автор самого быстрого гола в истории финалов Кубка Англии.