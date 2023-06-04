ПСЖ в голевой перестрелке уступил середняку, Марсель тоже остался без очков

Но этим матчи уже ни на что не влияли.

В субботу, 3 июня, ПСЖ дома принимал Клермон в рамках последнего тура Лиги 1.

Гости сходу смогли удивить парижан и забили быстрый гол, однако арбитр отменил гол после просмотра VAR. ПСЖ воспользовался замешательством соперника и почти сразу забил в ответ, уже по правилам. И сразу же Мбаппе удвоил преимущество своей команды.

Источник: Getty Images

Однако Клермон в следующей атаке заставил парижан ошибиться и отыграл один мяч. Вскоре гости заработали пенальти, но реализивать его не удалось, но под самый конец первого тайма Зеффан сумел сравнять счет.

Во втором тайме не сказать, что ПСЖ сильно старался выиграть матч, зато гости играли на полную и вскоре заслуженно повели в счете. В итоге Клермон выглядел не хуже, чем чемпион Франции и заслуженно увез три очка из Парижа.

Источник: Getty Images

ПСЖ - Клермон 2:3

Голы: Рамос, 16, Мбаппе, 21 - Гастьен, 24, Зеффан, 45+1, Кией, 63

В соседнем поединке Марсель с Малиновским приезжал в гости к Аяччо.

Гости давили на протяжении всего матча, несколько голевых моментов имел и украинский хавбек, но в последний момент Аяччо спасался усилиями защитников или каркаса ворот.

Однако на 88-й минуте хозяева все же вырвали победу единственным ударом в створ. Видаль отлично приложился в нижний угол, не оставив ни шанса Рубену Бланко.

Аяччо - Марсель 1:0

Голы: Видаль, 88