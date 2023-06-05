Лишь бы не достался Реалу: Ман Сити хочет подписать с Холандом новым контракт

"Горожане" нацелены сохранить в своих рядах форварда.

Манчестер Сити хочет этим летом продлить контракт с нападающим Эрлингом Холандом. Об этом сообщает издание The Telegraph.

"Горожане" хотят предложить норвежцу более длительное соглашение, чтобы отбить у Реала желание подписать Холанда. Мадридцы находятся в поиске форварда.

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В стане Манчестер Сити надеются, что потенциальный требл поможет убедить футболиста переподписать контракт.

Напомним, действующие соглашение Холанда с клубом действует до 2027 года. Игрок получает 400 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне на счету 22-летнего форварда 36 голов и 8 ассистов в 35 матчах АПЛ.