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Бускетс: Играть в Европе не хочу

Серхио не желает играть против Барселоны.
Сегодня, 17:24
Серхио Бускетс / Getty Images
Серхио Бускетс / Getty Images

Легенда Барселоны Серхио Бускетс поделился планами на ближайшее будущее.

Полузащитник заявил, что не хочет играть в Европу, потому что ему очень тяжело было бы выходить против Барселоны. У него есть несколько предложений, и Серхио планирует определится с выбором в ближайшее время.

"Я еще ничего не планировал, честно говоря. У меня есть три или четыре варианта, но ничего не решено. Я не хочу играть в клубе из Европы – было бы трудно выходить против Барселоны в каком-то серьезном матче, да и хочется жить более спокойной жизнью.

Я бы хотел уладить все быстро, в течение следующих двух-трех недель. Решение будет за мной и моей семьей, и только за нами. Нам всем сейчас нужно решить – возможно, наши решения совпадут, но плана нет", – приводит слова Бускетса The Guardian.

Ранее, напомним, отец Лео Месси рассказал, где аргентинец продолжит карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Бускетс

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