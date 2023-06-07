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Сдержали обещание: Фанаты Наполи вернули Спаллетти ранее украденные вещи

Тренер получил неожиданный подарок после ухода из неаполитанского клуба.
Сегодня, 17:58
Лучано Спалетти / Getty Images
Лучано Спалетти / Getty Images

Фанаты Наполи устроили забавное прощание с уже бывшим главным тренером команды Лучано Спаллетти.

В 2021 году болельщики обворовали автомобиль итальянского специалиста и вывесили баннер: "Мы вернем вам руль, когда вы уйдете из команды".

Недавно Спаллетти после завоевания чемпионства в нынешнем сезоне объявил, что хочет сделать перерыв и покинул клуб, после чего ультрас также сдержали обещание.

Экс-наставнику пертенопейцев презентовали большую коробку, распаковав которую он увидел ранее украденный у него руль от Fiat Panda, а также компакт-диски. 

Напомним, ранее Спаллетти оскандалился, записав видеоприветствие для российского зенита.


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