Сдержали обещание: Фанаты Наполи вернули Спаллетти ранее украденные вещи

Фанаты Наполи устроили забавное прощание с уже бывшим главным тренером команды Лучано Спаллетти.

В 2021 году болельщики обворовали автомобиль итальянского специалиста и вывесили баннер: "Мы вернем вам руль, когда вы уйдете из команды".

Недавно Спаллетти после завоевания чемпионства в нынешнем сезоне объявил, что хочет сделать перерыв и покинул клуб, после чего ультрас также сдержали обещание.

Экс-наставнику пертенопейцев презентовали большую коробку, распаковав которую он увидел ранее украденный у него руль от Fiat Panda, а также компакт-диски.

Напомним, ранее Спаллетти оскандалился, записав видеоприветствие для российского зенита.