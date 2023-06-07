Игрок Боруссии согласовал контракт с Баварией

Универсальный защитник Боруссии Дортмунд Рафаэл Геррейру, который 30 июня станет свободным агентом, перейдет в Баварию. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель планирует задействовать игрока как в центре поля, так и на позиции крайнего защитника – наставник лично убеждал Геррейру перейти в Баварию.

Португалец уже достиг устной договоренности с чемпионом Германии о соглашении на 3 года. Медосмотр и подписание контракта могут состояться уже на следующей неделе.

Напомним, за семь лет в Дортмунде португалец принял участие в 224 матчах, в которых отметился 40 голами и 50 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в Баварии определились с ценником на Эрнандеса.