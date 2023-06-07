Игрок Боруссии согласовал контракт с Баварией
Геррейру подпишет долгосрочное соглашение.
Универсальный защитник Боруссии Дортмунд Рафаэл Геррейру, который 30 июня станет свободным агентом, перейдет в Баварию. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель планирует задействовать игрока как в центре поля, так и на позиции крайнего защитника – наставник лично убеждал Геррейру перейти в Баварию.
Португалец уже достиг устной договоренности с чемпионом Германии о соглашении на 3 года. Медосмотр и подписание контракта могут состояться уже на следующей неделе.
Напомним, за семь лет в Дортмунде португалец принял участие в 224 матчах, в которых отметился 40 голами и 50 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что в Баварии определились с ценником на Эрнандеса.