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Игрок Боруссии согласовал контракт с Баварией

Геррейру подпишет долгосрочное соглашение.
Вчера, 23:31
Getty Images
Getty Images

Универсальный защитник Боруссии Дортмунд Рафаэл Геррейру, который 30 июня станет свободным агентом, перейдет в Баварию. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель планирует задействовать игрока как в центре поля, так и на позиции крайнего защитника – наставник лично убеждал Геррейру перейти в Баварию.

Португалец уже достиг устной договоренности с чемпионом Германии о соглашении на 3 года. Медосмотр и подписание контракта могут состояться уже на следующей неделе.

Напомним, за семь лет в Дортмунде португалец принял участие в 224 матчах, в которых отметился 40 голами и 50 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в Баварии определились с ценником на Эрнандеса.


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